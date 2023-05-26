Главный котик
ГОРОДА!
ЖМИ!
сегодня
26 мая, 10:04
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня
26 мая, 10:04
пробки
6/10
погода
+17°C
курсы валют
usd 79.96 | eur 86.19
сегодня 07:19
общество культура

В Новосибирск привезут ковчег с мощами Георгия Победоносца

Фото: Московская Патриархия

В июне в Новосибирск прибудет ковчег с мощами покровителя воинов.

В Новосибирск будет привезен ковчег с частицей мощей Великомученика Георгия Победоносца, и горожане смогут поклониться этой святыне с 13 по 15 июня. Информацию об этом сообщили в Новосибирской епархии.

Ковчег с мощами уже побывал в Москве, где начался всероссийский молебен о Победе 6 мая. Теперь он отправляется в 89 регионов страны, включая Новосибирск.

Местом, где новосибирцы смогут поклониться святыне, будет Вознесенский кафедральный собор. Время работы собора для поклонения будет с 7:00 до 21:00.

Святой Георгий Победоносец считается небесным покровителем русских воинов, и его молились матери и жены солдат, когда те отправлялись на фронт.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в