В Новосибирске очереди в МФЦ будут показывать в режиме онлайн

В Новосибирске можно будет увидеть загруженность МФЦ через приложение 2ГИС.

В Новосибирске стало быстрее получать услуги в МФЦ: очереди сократились, а часть услуг перешла в онлайн на сайт Госуслуги. Об этом сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников на заседании комитета Законодательного Собрания региона.

К концу 2022 года МФЦ оказывают 326 государственных и муниципальных услуг. За год в МФЦ Новосибирской области обратились 3 миллиона раз. Это на 10% меньше, чем в 2021 году.

Лев Решетников показал изменения в работе центров на примере МФЦ на улице Зыряновская. Комплекс перешел на работу с 8:00 до 20:00, на сотрудников стали жаловаться на 24% реже, а время ожидания в очереди сократилось с 15 до 9 минут. По всей области в МФЦ улучшают условия, меняют мебель и оргтехнику на новую.

По данным министра экономического развития региона, в областных МФЦ за пределами Новосибирска нагрузка стабильная, а самые загруженные центры — на Зыряновской и площади Труда. Чтобы их разгрузить, в правительстве планируют добавить в приложение 2ГИС статусы очередей в МФЦ: если в ближайшем центре слишком долгое ожидание, проще будет сходить в соседний.

«Если есть возможность и дальше увеличивать число МФЦ, постарайтесь это сделать. Чтобы МФЦ были в шаговой доступности», — заявил заместитель председателя комитета Виталий Новосёлов.

В то же время из-за перевода услуг в онлайн в 2022 году центрами воспользовались на 10% меньше человек, чем в 2021 году. Лев Решетников считает, что текущая политика по созданию новых МФЦ верная, и следует продолжать их возводить в том же темпе.