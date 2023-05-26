В Новосибирске опубликовали видео со сбитым 9-летним мальчиком на переходе

В Новосибирске Mitsubishi Lancer сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе.

Жесткое ДТП произошло 25 мая на Красном проспекте в Новосибирске, когда водитель Mitsubishi Lancer сбил 9-летнего мальчика, перебегавшего дорогу на пешеходном переходе. Видеозапись происшествия была опубликована в группе «АСТ-54» в социальной сети ВКонтакте.

На видео можно увидеть, как ребенок вначале играет с друзьями на тротуаре, а затем резко начинает перебегать дорогу по пешеходному переходу, где его сбивает красный седан. В результате аварии мальчик отлетает в сторону. Скорая помощь потребовалась для пострадавшего.

Представители городской Госавтоинспекции сообщили, что мальчик переходил дорогу на зеленый свет светофора, но водитель автомобиля это отрицает, говоря, что мальчик выскочил перед его машиной из-за других стоящих автомобилей. Водитель признал свою вину и выразил сожаление о произошедшем, отметив, что соблюдал скоростной режим и не видел ребенка из-за преграждающих обзор машин, но при этом отметил, что не оправдывается.

Другие пользователи в комментариях посоветовали водителю извиниться перед семьей пострадавшего и собрать все доказательства своей невиновности.