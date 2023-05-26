В Новосибирске показали трогательное видео встречи участника СВО «Кощея» с дочкой

Видео встречи участника СВО с позывным «Кощей» появилось в социальных сетях Новосибирска – как выяснилось, командир роты из Бердска приехал в отпуск.

Трогательный 10-секундный ролик на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» разместила председатель общественной палаты Бердска Марина Щербенева. Она и рассказала, что мужчину многие знают в городе-спутнике, где он работал в санатории «Сибиряк».

Когда была объявлена частичная мобилизация, 45-летний герой ролика возглавил роту и отправился в зону СВО. Там за стройность мужчина получил позывной «Кощей».

«Мы, конечно, постоянно отправляем посылки, грузы, так мы проявляем нашу заботу о бойцах, но в армии есть все: и питание, и обмундирование, – рассказала VN.ru Марина Щербенева.

– Чего не хватает? Всегда нужна моральная поддержка, бойцам важно знать, что здесь, в тылу, их любят, ждут, что о них переживают».

Трогательное видео встречи девочки-подростка с «Кощеем» за 10 часов уже набрало 5 тысяч просмотров и более 150 лайков. Жители Бердска и Новосибирска активно комментируют ролик.

«Реву чего-то», — пишут под постом комментаторы.

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