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вчера 23:46
общество

В Новосибирске расписание трёх троллейбусов изменится 27 мая

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Изменения в схеме работы общественного транспорта связаны с ремонтом.

В субботу, 27 мая, в Новосибирске произойдут изменения в расписании и времени работы трех троллейбусных маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, троллейбусы, следующие по маршрутам № 7, 24 и 29, будут работать до 23 часов вечера.

Троллейбус маршрута № 4 "Затулинский ж/м — завод Медпрепаратов" после 23 часов будет разворачиваться на площади Станиславского, как пояснили в администрации.

Эти изменения вызваны проведением работ по монтажу балок пролетного строения съезда на площади Энергетиков в районе улицы Станционной со стороны ТЭЦ-2. Работы будут завершены к 6 утра 28 мая.

Напомним, в Новосибирске 30 и 31 мая отключат воду в шести районах.

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Александр Борисов
журналист

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