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общество

В Новосибирске 30 и 31 мая отключат воду в шести районах

Фото: Pixabay.com

Горячей воды не будет в нескольких районах Новосибирска.

Новосибирск готовится к новому этапу гидравлических испытаний, который приведет к временному отключению горячей воды в шести районах города. Согласно информации, полученной от пресс-службы мэрии, отключения запланированы на 30 и 31 мая.

Первая зона испытаний будет находиться в районе ТЭЦ-3, расположенной в Ленинском районе. Процесс испытаний продлится с 30 мая по 11 июня, и отключение горячей воды начнется за сутки до начала работы. Затем, с 30 мая по 7 июня, испытания будут проводиться на ТЭЦ-4.

В районе ТЭЦ-5 отключение горячей воды ожидается с 31 мая по 12 июня.

Горожанам рекомендуется принять соответствующие меры и временно адаптироваться к отсутствию горячей воды в указанные периоды.

Напомним, в Новосибирске до 10 дней сократят сроки отключения горячей воды.

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Александр Борисов
журналист

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