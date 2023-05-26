В Новосибирске сбитый на Красном проспекте 9-летний мальчик попал в реанимацию

В Новосибирске водитель Mitsubishi Lancer извинился перед матерью 9-летнего мальчика, сбитого на пешеходном переходе 25 мая.

В Новосибирске после ДТП на Красном проспекте 9-летний ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом Сиб.фм сообщила мама мальчика Татьяна.

"Он лежачий, поломан. В тяжелом состоянии, но в стабильном. У сына перелом таза", — сообщила она.

По ее словам, в ближайшее время мальчика должны перевести в обычную палату. Врачи дают позитивные прогнозы.

"Доктор сказал, что при таких "полетах" мой сын везунчик, так как обычно травмы куда страшнее", — отметила она.

Кроме этого, Татьяна связалась с водителем Mitsubishi Lancer. Алексей сказал, что сожалеет о случившимся. Он объяснил, что ехал на зеленый и не увидел школьника из-за машин, которые стояли на поворот.

"Суть в том, что он разогнался на пешеходном переходе, когда замигал зеленый сигнал светофора. Сотрудники ГИБДД до сих пор разбираются", — сетует собеседница.

Дозвониться до Алексея корреспонденту Сиб.фм не удалось, однако мужчина опубликовал комментарий в паблике в "ВК". По его словам, он ехал на зеленый сигнал и не увидел бегущего ребенка из-за машин.

"Я искренне сожалею, что так вышло", — написал мужчина.

Он признал свою вину, но подчеркнул, что скорость была 60 километров в час.

На опубликованных кадрах момента аварии действительно видно, что красный Mitsubishi двигается на зеленый сигнал светофора, а мальчик очень быстро перебегал проезжую часть. Однако в официальном релизе Госавтоинспекции указанно, что школьник переходил дорогу на зеленый свет.

Мама мальчика также не отрицает, что водитель ехал на зеленый, она лишь сказала о превышении скорости.

Напомним, в соцсети опубликовали видео со сбитым 9-летним мальчиком на переходе.