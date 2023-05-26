В Новосибирске выпускники спели «Батарейку» в электричке

Выпускники устроили шоу в одной из электричек Новосибирска.

Новосибирские выпускники в пригородной электричке устроили музыкальное выступление, исполнив песню "Батарейка" известной группы "Жуки".

Видеозапись этого необычного момента была опубликована в группе "АСТ-54".

На кадрах можно увидеть 10 выпускников, нарядно одетых и украшенных праздничными лентами, во время импровизированного выступления в вагоне электрички. Одни пассажиры с улыбками на лицах с удовольствием слушали музыкальное исполнение и снимали происходящее на видео, в то время как другие, занятые своими делами, не обращали особого внимания на подростков.

С 23 по 26 мая в Новосибирске проходили последние звонки, завершающие учебный год для выпускников школ и колледжей. Этот незабываемый момент в их жизни был отмечен яркими и радостными событиями, включая музыкальное выступление в электричке.

Напомним, ранее Сиб.фм публиковал фото с выпускного одной из школ.