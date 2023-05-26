В Новосибирской области установят муляжи камер нарушений ПДД за 8,4 млн рублей

В Новосибирской области потратят 8,4 млн рублей на муляжи камер нарушений ПДД.

На территории Новосибирской области будут установлены 38 муляжей комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

По данным закупочной документации, в текущем году в регионе будет установлено 12 муляжей, а в следующем году — 26. Потенциальный подрядчик должен разработать проект на установку муляжей камер, определить места их размещения, согласовать их, установить камеры и разработать схему движения на период монтажа.

Согласно условиям контракта, муляжи камер необходимо располагать в местах, где обеспечивается безопасность дорожного движения.

Максимальная стоимость контракта составляет 8,4 миллиона рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Победитель конкурса будет объявлен 4 июля. Работы должны быть завершены до 5 марта 2024 года.

Напомним, в Новосибирске потратят 394 млн. рублей на новые камеры для фиксации нарушений ПДД.