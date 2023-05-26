«Вась, ну ты долго не проживешь»: в Новосибирске водитель угрожал активистам «СтопХама»

В Новосибирске активисты из «СтопХама» провели рейд на проспекте Карла Маркса, где водители паркуются на тротуаре.

В Новосибирске активисты из организации «СтопХам» провели рейд на проспекте Карла Маркса, рядом с площадью Лыщинского, где на тротуаре очень часто паркуют свои автомобили водители, мешая пешеходам.





Многие сибиряки после замечаний о нарушении ПДД спокойно уезжали, кто-то получил наклейку на лобовое стекло с надписью "мне плевать на всех, паркуюсь где хочу". Среди нарушителей и были и те, кто решил отстоять свои права.

Так, мужчина на Lexus ответил, что активисты долго не проживут.

"Вась, ну ты долго не проживешь в Новосибирске", — сказал сибиряк.

Затем он стал угрожать, что изобьет, а также всячески оскорблял, однако до рукоприкладства не дошло.

Помимо водителя "Лексуса", с общественниками решил поговорить и водитель старенькой "Тойоты".

"Давай я тебе по голове постучу", — предложил водитель "японца" активисту, который потрогал автомобиль рукой.

Один новосибирец решил объяснить активистам, почему здесь организовали парковку. По его словам, администрация убрала большую парковку, и теперь людям негде оставить свой автомобиль, чтобы пойти на работу.

Участники проекта добавили, что водители, которые так и не вышли к своему авто, все равно будут наказаны. По словам общественников, они отправили фотографии в ГИБДД. Кроме этого, сами же "СтопХамовцы" тоже неоднократно угрожали водителям тюрьмой и строгим наказанием.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске инвалиды пожаловались на недоступную парковку в аэропорту Толмачево.