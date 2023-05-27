Под Новосибирском вблизи пляжа обнаружили труп не первой свежести

Страшную находку обнаружили гуляющие в пятницу, 26 мая, вблизи пляжа в городе Искитиме Новосибирской области.

Известно, что тело 70-летнего мужчины нашли у берега днём пятницы, 26 мая. Состояние тело говорило о том, что сама трагедия могла произойти гораздо раньше. При первом осмотре повреждений и признаков насильственной смерти на теле не нашли.

«Как и положено, на место выезжали сотрудники полиции, где составили протокол об осмотре места. Далее материалы будут переданы в Следственный комитет, который проведёт проверку», — сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, подобные случаи начали выявлять ещё ранней весной. Официальное открытие пляжей в Новосибирской области запланировано на 1 июня, и в МАСС уже заявляли о нехватке персонала для спасательных постов.