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вчера 23:58
проиcшествия

В Новосибирске сняли на видео ДТП с грузовиком и легковушкой на Бердском шоссе

Фото и видео: группа "АСТ-54" в ВК

В Новосибирске в ночь на 27 мая на Бердском шоссе произошло жесткое ДТП с участием отечественного авто и грузовика.

В Новосибирске на Бердском шоссе ночью 27 мая столкнулись грузовик и ВАЗ. Видео последствий аварии опубликовал очевидец в паблике «АСТ-54» в ВК.

Отмечается, что ДТП произошло на Разъезде Иня. В результате автомобиль ВАЗ -2114 «лишился морды».

Не исключено, что речь идет о крупной аварии, в которой пострадали трое молодых людей.

На месте аварии работали спасатели и бригада «скорой помощи».

По данным ГИБДД, 50-летний водитель Mercedes с полуприцепом Krone столкнулся со встречной «Ладой», которой управлял 21-летний молодой человек. В результате водитель и двое пассажиров «Лады» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что спустя несколько часов в этот же день на Бердском шоссе произошло еще одно серьезное ДТП: автоцистерна с огнеопасным веществом столкнулась с «Ниссаном». В результате столкновения грузовик снес фонарный столб, и по всей протяженности Бердского шоссе отключилось освещение.

#Новосибирская область #авария, дтп #Бердское шоссе
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