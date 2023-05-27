В Новосибирске сняли на видео ДТП с грузовиком и легковушкой на Бердском шоссе

В Новосибирске в ночь на 27 мая на Бердском шоссе произошло жесткое ДТП с участием отечественного авто и грузовика.

В Новосибирске на Бердском шоссе ночью 27 мая столкнулись грузовик и ВАЗ. Видео последствий аварии опубликовал очевидец в паблике «АСТ-54» в ВК.

Отмечается, что ДТП произошло на Разъезде Иня. В результате автомобиль ВАЗ -2114 «лишился морды».

Не исключено, что речь идет о крупной аварии, в которой пострадали трое молодых людей.

На месте аварии работали спасатели и бригада «скорой помощи».

По данным ГИБДД, 50-летний водитель Mercedes с полуприцепом Krone столкнулся со встречной «Ладой», которой управлял 21-летний молодой человек. В результате водитель и двое пассажиров «Лады» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, что спустя несколько часов в этот же день на Бердском шоссе произошло еще одно серьезное ДТП: автоцистерна с огнеопасным веществом столкнулась с «Ниссаном». В результате столкновения грузовик снес фонарный столб, и по всей протяженности Бердского шоссе отключилось освещение.