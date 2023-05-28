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общество спорт

Боец ММА из Новосибирска Педусон выиграл нокаутом «Сибирского Конора»

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске прошел турнир «Чемпионы вызывают чемпионов».

В Новосибирске прошел турнир «Чемпионы вызывают чемпионов» 28 мая. Поклонников единоборств ждали 12 поединков. Сам турнир посвящен памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского.

Фото Боец ММА из Новосибирска Педусон выиграл нокаутом «Сибирского Конора» 2

Фото Боец ММА из Новосибирска Педусон выиграл нокаутом «Сибирского Конора» 3

Фото Боец ММА из Новосибирска Педусон выиграл нокаутом «Сибирского Конора» 4

Фото Боец ММА из Новосибирска Педусон выиграл нокаутом «Сибирского Конора» 5

Фото Боец ММА из Новосибирска Педусон выиграл нокаутом «Сибирского Конора» 6

В главном бою вечера встретились новосибирец Александр Педусон и «Сибирский Конор» Анатолий Надратовский.

Уже в первом раунде Педусон сумел взять инициативу в свою пользу и повалил на пол своего оппонента, после чего нокаутировал его ударами по голове.

Напомним, «Сибирский Конор» из Иркутска обещал "уничтожить" Педусона на пресс-конференции 12 апреля.

"Уверен на 100 процентов, даже на 1000. Вы все будете свидетелем этого", — сказал он.

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Дамир Трубников

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