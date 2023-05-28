Боец ММА из Новосибирска Педусон выиграл нокаутом «Сибирского Конора»

В Новосибирске прошел турнир «Чемпионы вызывают чемпионов».

В Новосибирске прошел турнир «Чемпионы вызывают чемпионов» 28 мая. Поклонников единоборств ждали 12 поединков. Сам турнир посвящен памяти спортивного журналиста Сергея Лукинского.





















В главном бою вечера встретились новосибирец Александр Педусон и «Сибирский Конор» Анатолий Надратовский.

Уже в первом раунде Педусон сумел взять инициативу в свою пользу и повалил на пол своего оппонента, после чего нокаутировал его ударами по голове.

Напомним, «Сибирский Конор» из Иркутска обещал "уничтожить" Педусона на пресс-конференции 12 апреля.

"Уверен на 100 процентов, даже на 1000. Вы все будете свидетелем этого", — сказал он.