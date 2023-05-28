В Новосибирске на въезде в ботанический сад насмерть сбили лося

В Новосибирской области за май сбили насмерть трёх лосей.

В Новосибирске возле Ботанического сада Академгородка насмерть сбили лося. Об этом сообщили в паблике в "ВК" "Инцидент Новосибирск" 28 мая.

"В Академгородке, на входе в Ботсад, на улице Воеводского лежит лось. Может сбили, может застрял. К сожалению, животное погибло," — написала подписчица паблика.

Это уже третье животное, которое насмерть сбивают в Новосибирской области в мае 2023 года.

Напомним, первый случай произошел 17 мая. Лосёнка сбил водитель "Лексуса". Животное скончалось от полученных травм.

Также несчастный случай произошел на Бердском шоссе 22 мая. Под колеса автомобиля «Хонда Фит» попал лось.