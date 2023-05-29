В Новосибирск в начале июня придет жара до +32 градусов

В Новосибирске самым жарким днем будет понедельник, 5 июня.

В Новосибирск в начале июня придет настоящая летняя жара. Об этом единогласно сообщают практически все погодные сервисы.

Самым жарким днем первой декады месяца станет понедельник, 5 июня. В это день столбики термометров поднимутся аж до +32 градусов.

Уже в четверг, 1 июня, будет жарко — +27 градусов, 2 июня — + 28 градусов. А к выходным воздух прогреется до +30 градусов. Возможны грозы.

Последним жарким днем, по данным «Гисметео», станет 8 июня. В этот день воздух в городе прогреется до +27 градусов.

Далее до конца июня горожан ждет, в целом, комфортная, погода — до 22-25 градусов с похолоданиями до +18.

Сервис «Яндекс. Погода» опубликовал прогноз погоды на лето-2023 в Новосибирске. Лето обещали прохладное и дождливое.