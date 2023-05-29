В Новосибирске День города откроет Фестиваль духовых оркестров

На 130-летие Новосибирска в городе выступят духовые оркестры со всей России.

24 июня в 17:00 на площади Ленина состоится открытие Дня города с участием духовых оркестров. Это будет первый Фестиваль духовых оркестров.

На Фестивале примут участие профессиональные духовые и военные оркестры из разных городов России, таких как Санкт-Петербург, Казань, Донецк, Хабаровск, Кызыл, Луганск и другие. Формат плац-парада, в котором они выступят, является одним из самых ярких жанров концертной деятельности военных оркестров.

Во время выступления музыканты будут одновременно играть на своих инструментах и выполнять перестроения формации с элементами хореографии и театрализации.

В программе Фестиваля прозвучат мировые хиты оркестровой музыки, а также попурри на тему песен о Новосибирске.

Особенностью фестиваля будет конное выступление Тувинского оркестра, групп барабанщиц из Кемерово и Барнаула, а также роты почетного караула. Некоторые оркестры выступят в национальных костюмах.