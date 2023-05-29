В Новосибирской области 29 мая сохранятся заморозки до -3 градусов

С понедельника в Новосибирске начнутся дожди и грозы.

В ночь на 29 мая в Новосибирской области пятые сутки подряд наблюдали заморозки до -3 градусов. Почва подмерзала как в пригородах, так и на территории крупных городов региона. Отрицательные температуры будут наблюдаться еще как минимум одну ночь, сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

29 мая в первой половине дня в Новосибирске ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха +14..+16 градусов. Во второй половине дня ожидается потепление до +18..+20 градусов.

По области ожидается температура +18..+23 градуса. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы.

В ночь на 30 мая по Новосибирской области ожидается температура +3..+8 градусов, при облачности +13 градусов. Днём во вторник ожидается +20..+25 градусов.