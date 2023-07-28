Ещё 13 строящихся комплексов получили аккредитование в Новосибирске

Банк «Открытие» продолжает увеличивать количество компаний-партнеров на строительном рынке Новосибирской области.

В июне-июле 2023 года банк аккредитовал еще 11 строящихся в сибирской столице жилых комплексов и домов: «Кольца» от Группы компаний «Жилищная инициатива», «Дежнев» от Группы компаний «Стрижи», «Весна» (секции 1, 2) от ООО Специализированный застройщик «Прогресс-30», «Счастье в Кольцово» от Группы компаний «Эталон», «GORIZONT» и «Новые Матрешки» от Группы компаний «ВИРА», «Аэрон» от ООО Специализированный застройщик «Центр Левого берега», Квартал новой жизни «Горская Лагуна» от Группы компаний «Дом-Строй», жилой комплекс на Горького от Группы компаний «Сибирьинвест», микрорайон «Приозерный. Серия LIFE» о Группы компаний «Энергомонтаж», резиденции от компании ООО СЗ Строй-Интеграл «Бестужевский бульвар», дом № 48 в микрорайоне «Европейский берег» от компании «Брусника» и ЖК «Тихомиров» от ООО Строительная компания Мета.

Аккредитация объекта в банке «Открытие» означает, что кредитная организация провела тщательную проверку и оценку проекта. Это дает возможность потенциальному заемщику не тратить время на сбор дополнительных документов по объекту залога, надежность которого уже проверена банком. Выход на сделку ускоряется, затраты клиентов на ее подготовку – уменьшаются.

Покупатели квартир в аккредитованном объекте могут приобрести жилье, воспользовавшись ипотечными программами банка, в частности, действующими программами государственной поддержки ипотечных заемщиков «Ипотека с господдержкой», «Семейная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов, «Семейная ипотека для военных».

Подать заявку на ипотечный кредит можно как в офисе банка «Открытие», так и онлайн с оперативным предварительным решением.

Полный список всех условий и преимуществ ипотечных программ доступен на сайте банка.