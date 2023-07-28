Мэрия Новосибирска рассказала о состоянии стелы, которой заинтересовался Бастрыкин

Стелу Героям-Панфиловцам в Новосибирске планируют реставрировать.

В мэрии Новосибирска обсуждают возможность реставрации стелы Героям-Панфиловцам, которая находится в аварийном состоянии. Представители городского управления культуры сообщили об этом в ответ на запрос издания «МК в Новосибирске».

Согласно информации ведомства, содержание и ремонт монументально-декоративных элементов обязанность их собственников. В то же время, районные администрации по поручению главы города отслеживают состояние этих элементов.

Стела Героям-Панфиловцам является частью территории и описывается как "паспорт территории" в документах. Согласно представленной информации администрации Октябрьского района, данная стела нуждается в реставрации, так как находится в неблагоприятном состоянии.

Представители управления культуры отметили, что в настоящее время рассматриваются различные варианты реставрации стелы. Среди них — предоставление субсидии управляющей организации, проведение конкурсной процедуры и обращение к социально ответственным партнёрам.

Когда будет выбран конкретный вариант реставрации, работы по восстановлению стелы Героям-Панфиловцам будут проведены.

Напомним, Бастрыкин поручил проверить состояние памятника Героям-Панфиловцам в Новосибирске.