Мэрия Новосибирска заплатит 659 тысяч за падение пешехода из-за гололёда

Житель Новосибирска подал в суд на городскую администрацию после падения на скользкой дороге.

В Заельцовском районном суде Новосибирска было вынесено решение о взыскании с мэрии города 659 тысяч рублей в связи с падением пешехода на гололеде, произошедшем в декабре 2021 года.

Мужчина получил травмы, упав на улице возле дома №96 на Красном проспекте, когда направлялся на работу. Суд признал правомерным взыскать с муниципального казначейства компенсацию морального вреда, сумму расходов на лечение и утраченного заработка находясь на больничном.

Муниципальное казначейство должно будет выплатить по решению суда 400 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, 14 104,81 рублей на покрытие расходов на лечение и 245 167,93 рублей за утраченный заработок, связанный с повреждением здоровья пострадавшего.

Решение суда не вступило в силу.

Напомним, Бастрыкин поручил проверить состояние памятника Героям-Панфиловцам в Новосибирске.