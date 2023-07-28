Родственники погибшей туристки из Новосибирска написали Путину

В Бурятии обнаружено тело пропавшей при сплаве по реке туристки.

Тело пропавшей Елены Романовой из Новосибирска было обнаружено утром 28 июля в районе горы Шапка Мономаха на реке Снежной в Бурятии. Девушку искали сотрудники спасательной службы, друзья и близкие на протяжении трех недель. Помощь была запрошена у различных организаций и даже президента России Владимира Путина, пишет издание «АиФ-Новосибирск».

Семья и коллеги Елены не теряли надежды и предпринимали все усилия, чтобы ее найти. Поисковые группы, включая спасателей и аэроглиссер, были задействованы в поисках туристки, однако утешительного исхода не последовало. Елена Романова была обнаружена мертвой.

Информацию о гибели туристки подтвердили в группе "Водный туризм" в социальной сети "ВКонтакте", где ранее активно делились информацией о поисках. Коллеги и друзья Елены выразили свои соболезнования близким и родным, оставив сообщения под печальной новостью.

По словам источника, связанного с ситуацией, вопросы по транспортировке тела Елены к семье еще решаются, и пока неизвестна дата похорон. Все обстоятельства произошедшей трагедии будут выяснены в ходе расследования.

Напомним, семьям погибших при крушении Ми-8 на Алтае выплатят по 1,5 млн рублей.