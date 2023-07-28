Темнокожую проститутку заметили на левобережье Новосибирска

Жители Новосибирска заметили на улице Немировича-Данченко темнокожую проститутку.

В Новосибирске жители заметили темнокожую проститутку. Жрица любви работает на улице Немировича-Данченко. Об этом сообщается в паблике "АСТ-54" в "ВКонтакте".

"Экзотика среди куртизанок, готовая составить конкуренцию легенде Новосибирска Анжеле", — говорится под фото с темнокожей женщиной.

Работающую на дороге женщину сфотографировали в Новосибирске неоднократно. На одном из снимков "конкурентка Анжелы" запечатлена в сине-зеленом платье с зеленой повязкой на голове. На втором она предстала в красном мини-платье.

Со слов очевидцев, темнокожая дама уже около месяца оказывает услуги клиентам.

"Рядом с ней всегда стоит машина. Видимо, там "крыша" сидит", — поделились автомобилисты.

Другие комментаторы отметили, что со стороны дама выглядит максимально жизнерадостной. "Все время стоит и пританцовывает", — рассказали они.

Комментаторы паблика отреагировали и на фигуру секс-туристки. Многие отметили, что для "сферы услуг у нее слишком пышные формы".

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске 9 лет нелегально жила и работала 26-летняя гражданка Нигерии. Ее депортировали на родину. По данным судебных приставов, 17-летняя девушка приехала в Россию в 2015 году, чтобы учиться в Санкт-Петербурге. Виза у неё была оформлена с октябрь по ноябрь 2015 года, и после этого срока она не подавала заявление для регистрации по месту пребывания.

Напомним, в Новосибирске не один год обсуждают якобы оказывающую сексуальные услуги Анжелу. Женщина известна в городе благодаря надписи с именем на заднем стекле автомобиля.