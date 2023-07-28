В небе над Новосибирском 28 и 29 июля будет виден звездопад

Жители Новосибирска смогут наблюдать метеорный поток.

28 и 29 июля жители Новосибирска смогут наблюдать звездопад метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Специалисты из учебно-научного центра "Планетарий" при СГУГИТ обещают, что на протяжении этого периода в небесах будут видны до 25 метеоров в час, пишет VN.ru.

Данный метеорный поток образовался после разрушения загадочного космического объекта, а его обломки превратились в кометы Марсдена и Крахта. Астрономическое явление будет видно на участке неба в созвездии Водолея перед рассветами в районах без городской засветки.

Звездопад продолжится до середины августа, однако активность заметно снизится, и к этому времени можно будет увидеть лишь около 10 метеоров в час.

Напомним, фотограф из Новосибирска Поляков запечатлел самолеты на фоне Луны.