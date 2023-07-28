сегодня
28 июля, 14:48
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 90.02 | eur 100.2
сегодня
28 июля, 14:48
пробки
4/10
погода
+20°C
курсы валют
usd 90.02 | eur 100.2
сегодня 12:19
общество

В небе над Новосибирском 28 и 29 июля будет виден звездопад

Фото: Pixabay.com

Жители Новосибирска смогут наблюдать метеорный поток.

28 и 29 июля жители Новосибирска смогут наблюдать звездопад метеорного потока Южные Дельта-Аквариды. Специалисты из учебно-научного центра "Планетарий" при СГУГИТ обещают, что на протяжении этого периода в небесах будут видны до 25 метеоров в час, пишет VN.ru.

Данный метеорный поток образовался после разрушения загадочного космического объекта, а его обломки превратились в кометы Марсдена и Крахта. Астрономическое явление будет видно на участке неба в созвездии Водолея перед рассветами в районах без городской засветки.

Звездопад продолжится до середины августа, однако активность заметно снизится, и к этому времени можно будет увидеть лишь около 10 метеоров в час.

Напомним, фотограф из Новосибирска Поляков запечатлел самолеты на фоне Луны.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Александр Борисов
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в