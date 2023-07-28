В Новосибирске на Буграх откопали французскую свадебную медаль XIX века

На Буграх в Новосибирске местные жители ломают голову, откуда в местных огородах взялся французский трейзаин XIX века, до этого здесь находили немецкие деньги.

Микрорайон Бугринский просто напичкан артефактами. Раньше на этом месте располагалось одно из первых поселений в Новосибирской области. Местные жители регулярно находят этому подтверждения.

Летом прошлого года в одном из огородов, в помидорах откопали монету 1 740 года выпуска. При этом, её состояние было удовлетворительным. Пару месяцев назад здесь же обнаружили жернова первой электрической мельницы.

Находили здесь и старинные немецкие деньги. Теперь же житель улицы Тульской выкопал у себя в огороде ценную вещицу – свадебную медаль или жетон.

«Франция, 3-я Республика ,конца XIX века. Как она к нам в деревеньку попала – загадка,

- рассказал Сиб.фм председатель Бугринского комитета Антон Нелидов. – Раньше, во время христианской свадебной церемонии, было принято давать трейзаин. Этот трейзаин (первая общая собственность в браке) был благословлен и означал вступление супружеской пары в совместное имущество. Трейзаин, впоследствии ставший медалью или свадебным жетоном, был назван так в честь Иисуса Христа и двенадцати апостолов. Эта практика продолжалась до первой половины XX века».

Как французский свадебный жетон попал в бугринские огороды – местные жители сейчас гадают. Возможно, молодожёны из Парижа или его окрестностей отправились на ПМЖ к месту основания Новониколаевска. Но точную историческую картину сейчас, конечно, вряд ли восстановишь.