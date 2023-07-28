В Новосибирске на реконструкцию Толмачево дополнительно выделят 339 млн рублей

Аэропорт Толмачево в Новосибирске отремонтируют за счет федерального бюджета.

Новосибирская область получит 339 млн рублей из федерального бюджета на ремонт аэропорта Толмачево. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

Решение о перераспределении бюджета приняла комиссия федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Аэропорт Толмачёво реконструируют в рамках государственной программы по развитию транспортной системы.

Первый этап работ завершили в ноябре 2022 года: компания "Новосибирскавтодор" реконструировала вторую взлётно-посадочную полосу аэропорта, и за счет этого число стояночных мест в Толмачево увеличилось на четверть. Стоимость работ составила 3,76 млрд рублей. Второй этап работ начался в мае 2023 года, и та же компания взялась построить новые соединительно-рулёжные дорожки и продлить существующую за 4,95 млрд рублей. Работы должны завершиться до 5 октября 2027 года.

Через аэропорт Толмачёво в Новосибирске ежегодно проходят миллионы пассажиров. Так, за 2022 год он обслужил почти 7,6 млн человек — это на 12% больше, чем в 2021 году и почти на 60% больше, чем в 2020 году.