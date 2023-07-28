В Новосибирске синоптик Кичанова предупредила об аномальной жаре до +32 градусов в начале августа

Жителей Новосибирска и области ожидает значительное потепление в последний летний месяц.

Синоптик Наталья Кичанова предупредила жителей Новосибирской области о предстоящем потеплении в начале августа. По прогнозам Западно-Сибирского Управления по Гидрометеорологии и Мониторингу окружающей среды, в первую неделю августа ожидается значительный рост температуры воздуха до +32 градусов.

Как сообщает информационный портал "МК в Новосибирске", до 2-3 августа ночные температуры будут держаться в пределах +13...+18 градусов, местами до +20, а дневные значения составят от +22 до +28 градусов.

С 3 по 6 августа потепление станет еще более заметным, и температура поднимется до +25 градусов. В отдельных районах региона, таких как Купино и Карасук, термометры покажут до +32 градусов, что превышает средние значения на 1-2 градуса.

Синоптик отметила, что начало августа будет характеризоваться сухой погодой и умеренной облачностью. Осадков ожидается меньше, чем обычно. Данные благоприятные метеорологические условия продержатся до конца первой декады месяца.

Напомним, в Новосибирске названы сроки закрытия спасательных постов на пляжах.