В Новосибирске в реку Обь выпустили 8,5 тысяч мальков нельмы

В Новосибирске выпустили нельму в реку Обь рядом с парком «Арена».

Около парка «Арена» в Новосибирске в реку Обь выпустили 8622 малька нельмы. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова.

Этим вводом рыбы власти Новосибирска компенсируют ущерб, нанесённый биоресурсам Оби за время строительства парка.

Нельма — хищная лососёвая рыба. Взрослые особи достигают в длину 1,3 метра, а весить может до 50 кг. Вылавливать из Оби их запрещено: они находятся в Красной книге России как исчезающий вид.

Работы по искусственному воспроизводству и выпуску молоди в естественные водоёмы пока считается экспериментальным, и Новосибирская область пошла на такой эксперимент.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ЛДС «Сибирь-Арена» не могут ввести в эксплуатацию из-за водоочистной станции. Комплекс очистки поверхностных сточных вод не может функционировать в таком виде, в каком он был спроектирован. Сточные воды попадают в зону питьевого водозабора Оби, и поэтому станцию не могут запустить: это запрещено по п.1 ч.3 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации.