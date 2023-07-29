Украинский флаг в Новосибирске, гибель туристки в Бурятии и оправдание блогера Гомзякова - итоги недели на Сиб.фм

Эта неделя обошлась без крупных происшествий в Новосибирске, но по ряду резонансных дел были вынесены приговоры, также новые обороты набрал скандал с украинским флагом на одной из многоэтажек Советского района.

Скандал с украинским флагом начался ещё весной этого года. Тогда соседи обратили внимание на сине-жёлтое полотно на одном из балконов в Советском районе. Как выяснилось, обладательница этого флага – пенсионерка.

На прошлой неделе скандал начал набирать новые обороты, достигнув апогея к понедельнику. Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров рассказал Сиб.фм, что к нему с требованием снять украинский флаг обратились участники СВО.

На эту же тему высказался и командующий элитным батальоном «Вега», вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров, но он считает, что бабушку трогать не надо, возможно, у неё и с головой что-то.

А вот депутат горсовета Ростислав Антонов в интервью Сиб.фм сказал, что в подобных ситуациях не разработана правовая мера, которая могла бы применяться в случае публичной демонстрации украинской символики.

«Прежде, чем снимать флаги с балконов, мы должны задаться вопросом: каковы правовые основания для снятия этого флага? Это – во-первых. Во-вторых: мы у кого снимаем эти флаги? Есть пенсионерка, которая вывесила флаг у себя на балконе, но при этом, у нас есть консульство Украины, на котором флаг висит, – объясняет Ростислав Антонов. – И никто этот флаг не снимает. А почему? Если уж мы такие принципиальные...»

Влиять на ситуацию, уверен депутат, можно было бы в том случае, если бы Украина была признана экстремистским государством, вместе с государственной символикой.

Дети подорожали

Неприятные новости на этой неделе ждали и многодетных родителей. Если кто-то уже начал готовиться к школе, то почувствовал на себе скачок цен на канцелярию и форму. В среднем траты выросли на 15%.

Особенно к началу 2023-2024 года подорожают обувь и хлопковые рубашки для мальчиков. Их фирмы, которые занимаются пошивом, призывают закупать уже сейчас: к сентябрю цены вырастут ещё.

«Таких цен, как в этом году не было никогда. Дорого в августе, так как это сезонность, когда хотят прийти, и чтобы сразу все было. Но на такое большое количество в августе мы тоже не сможем найти нужные размеры», — отмечала на собрании с родителями школьников директор занимающейся пошивом формы компании «САММ» Марина Семашко.

Дайте 10 000!

Поэтому неудивительно, что уже к среде мамы из Новосибирска создали петицию, в которой попросили у президента России Владимира Владимировича Путина выплатить к учебному году пособие – по 10 000 рублей на ребёнка.

"Два года подряд семьи с детьми-школьниками получали выплаты 10 000 рублей к 1 сентября. Это мера поддержки стала настоящим спасением для миллионов российских семей. Люди смогли собрать ребятишек в школу без огромного стресса для бюджета", — рассказала автор петиции, которая появилась на портале change.org.

Женщины с пониманием относятся к тратам на российскую армию, но отмечают, что и дети – «цветы жизни и будущее России».

Пропал с миллионами

Практически всю неделю, начиная со вторника, в топе новостей всё, что касается таинственного исчезновения генерала из Новосибирска Сергея Суровикина. Журналисты заглянули в его декларации с 2017 и по 2019 годы и обнаружили, что за этот период он заработал более 30 миллионов рублей, а доход его супруги Анны составил более 19 миллионов рублей.

В декларации Суровикина указано наличие двух квартир площадью 288 и 107 квадратных метров, однако они находятся в пользовании генерала. Касательно имущества супруги генерала, в ее собственности числятся квартира площадью 82,7 квадратных метров, три земельных участка площадью 4,1 тысячи квадратных метров, садовый участок, дом площадью 685 квадратных метров и доля в нежилом помещении.

В общем-то, живи и радуйся, но, как известно, генерал Суровикин куда-то пропал после вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер». По одной из версий, он отправился на отдых, но своё сомнение по этому поводу на неделе высказала и телеведущая, журналист Ксения Собчак.

Хамроев, сожжённая бабушка и семья похитителей

25 июля в России отмечался День сотрудника следственных органов. Сиб.фм подготовил два больших интервью с сотрудниками Следственного комитета. Один из них – Дмитрий Добуш – рассказал, как из журналиста превратился в следователя. Также он развеял мифы о том, что в Академгородке реже совершаются жестокие убийства.

«Как ни странно, преступления против жизни и здоровья в Советском районе происходят чаще, чем в центре Новосибирска. За весь период моей работы в Железнодорожном отделе в моем производстве дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) было лишь однажды, здесь же дела данной категории возбуждаются с незавидной регулярностью,

- признался Дмитрий Добуш. – Стоит направить в суд одно дело, как появляется новое. И исторически интеллигентная и относительно благополучная Верхняя зона Академгородка не исключение: особо тяжкие преступления там, конечно, происходят реже, чем на территории Левобережной части Советского района, но, к сожалению, случаются».

А вот майор юстиции с 14-летним стажем, следователь СО по Советскому району Новосибирска Дарья Арсибекова рассказала, чем её поразил мигрант Хушнуд Хамроев, который ровно год назад жестоко расправился с 17-летней школьницей Алиной в Нижней Ельцовке. По мнению следователя, выходец из Таджикистана даже не раскаялся в содеянном.

Грибы-яйца дракона и обычные

В середине этой недели новосибирские базары завалили грибы. В основном пенсионеры торгуют на рынках лисичками, белыми и груздями. В среднем стоимость ведёрка весом в полкилограмма от 400 рублей до 700. Отборные грузди для солений – подороже. Как рассказывают торгующие, грибов сейчас много собирают в Мошковском и Болотнинском районе.

А некоторые любители тихой охоты предпочитают отыскивать необычные экземпляры. Например, новосибирец Арсений рассказал, что около станции Издревая нашли большой круглый гриб, похожий на яйцо большого животного. Как выяснилось, в народе этот дождевик зовут драконьими яйцами, а по-научному, он называется Calvatia gigantea. При этом находка Арсения – съедобна.

Цыганские собаки

А вот жители микрорайона «Матрёшкин двор» страдают от нашествия непонятно откуда взявшихся собак. Стая из 30 брошенных животных появилась на прошлой неделе. Некоторые из очевидцев утверждают, что незадолго до этого видели фургон, откуда выгружали собак. По одной из версий, с четвероногими так поступили хозяева, по другой – наследили цыгане, которые недавно дрались с местными жителями в СНТ «Спутник».

«Я пообщалась с коллегами-волонтёрами. Оказалось, к ним уже обращались цыгане в июне 2023 года. Просили забрать собак, но 30 питомцев некуда деть. Так что вопрос, хозяева ли их вывезли в «Матрёшкин двор» — открытый», — рассказала одна из очевидцев Наталья.

Камеры видеофиксации с кэшбэком

Вчера, 27 июля, в Ленинском районном суде начали рассматривать уголовное дело бывшего начальника ЦОДД (Центра организации дорожного движения Новосибирской области) Вячеслава Трещёва.

Прослужившего много лет в ГАИ и перешедшего в организацию, которая занимается госзакупками, обвиняют в коррупции, а именно по двум уголовным статьям – по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Согласно версии следователей, чиновник вступил в преступный сговор с поставщиком комплексов фото- и видео-фиксации и за хорошие откаты помог получить миллионные откаты. Из 70 миллионов себе он планировал оставить 4, но с одним из траншей был задержан с поличным.

Трижды оправданный

Первый процесс обещает быть долгим, а вот блогеру Анатолию Гомзякову опять повезло. Он уже третий раз услышал: «невиновен». 26 июля коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт, посчитав недоказанным даже само убийство подписчика Алексея Хребтова.

Напомним, после совместной пьянки тело последнего нашли под окнами 24-этажки в ЖК «Ясный берег». В убийстве обвинили Анатолия Гомзякова, но вот уже третья коллегия присяжных, которая подбирается случайным образом, признаёт невиновность блогера.

Впрочем, точку ставить ещё рано: друзья погибшего Хребтова уже заявили, что на присяжных адвокат Гомзякова оказывал давление. Прокуратура пока не озвучила позицию по обжалованию оправдательного приговора.

Надежды больше нет...

И печальная новость под конец недели: найдено тело туристки Елены Романовой, которая сплавлялась по реке Снежной в Бурятии. Девушку искали три недели, родственники даже предлагали вознаграждение за сообщения о её местонахождении, но накануне вечером стало известно, что спасатели нашли тело девушки 28 июля неподалёку от горы Шапка Мономаха.

Редакция Сиб.фм всё это время следила за поисками Елены Романовой и сейчас приносит соболезнования её родным и близким.