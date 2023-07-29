В Новосибирске 32 призывника НВВКУ приняли Крещение

На озере под Новосибирском покрестили призывников НВВКУ.

В пятницу, 28 июля, 32 призывника учебного центра НВВКУ приняли Крещение. Их крестили на озере на территории полигона. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской митрополии.

Крещение провели по по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима.

«Таинство совершил помощник начальника училища по работе с верующими протоиерей Виктор Гужва. Крещение состоялось на озере на территории полигона. Всего в этот день таинство приняли 32 призывника. В воскресенье все они будут подведены к присяге», — сообщили в Новосибирской митрополии.

Протоиерей поздравил призывников с важным событием и отметил, что они прошли обряд в День Крещения Руси.

Ранее Сиб.фм сообщал, что зимой 2023 года в праздник Крещения Господня в Новосибирске 9187 человек окунулись в купели. По данным МАСС, традиционный обряд купания прошел без происшествий.

Как уточнили в ГУ МЧС по региону, самой популярной стала купель на святом источнике в Искитимском районе. Она собрала порядка 2 300 человек. А самой малочисленной оказалась оборудованная прорубь в Сузунском районе в селе Мереть – там окунулось 14 человек.

Обряд купания совершила 19 января и вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова — она опубликовала фото из проруби, которые сопроводила лаконичной подписью: "Боже! Это такое возрождение!".