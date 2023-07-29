В Новосибирске стали известны сроки закрытия спасательных постов на пляжах

Посты спасателей в Новосибирске перестанут работать в конце лета.

Спасательные посты на официальных пляжах Новосибирской области будут работать вплоть до конца августа или начала сентября. Такое решение принято в связи с продолжающимся купальным сезоном и сохранением теплой погоды в регионе.

Руководитель ГУ МЧС в Новосибирской области Виктор Орлов сообщил об этом на пресс-конференции в ТАСС 28 июля. Он отметил, что конкретной даты закрытия спасательных постов не установлено, и спасатели будут находиться на пляжах до тех пор, пока погодные условия и интерес людей купаться остаются актуальными.

На данный момент в Новосибирской области действует 68 спасательных постов, и важно отметить, что на официальных пляжах не было зафиксировано случаев гибели людей.

С начала купального сезона было зафиксировано 34 случая утопления на отдыхающих в регионе. Из них 12 человек находились в состоянии опьянения.

Кроме того, в Новосибирске ранее стали известны подробности гибели мужчины на гидроцикле, что также привлекло внимание общественности к вопросам безопасности на водоемах в регионе.