На СВО погиб мобилизованный из Новосибирской области Виталий Курицын

Уроженец Новосибирской области погиб в ходе спецоперации.

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб боец Виталий Курицын из Ордынского района Новосибирской области. Ему было 44 года, сообщает пресс-служба местной районной администрации.

Виталий был призван на службу в рамках частичной мобилизации в ноябре прошлого года. 20 июля он нес служебный долг и получил смертельное ранение во время боевых действий.

28 июля состоялась торжественная церемония прощания с погибшим воином.

Напомним, в зоне СВО погиб молодой отец из Барабинска Андрей Саетгалиев.