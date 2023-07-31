Шесть жителей Новосибирской области наградили медалями в зоне СВО

Жители Новосибирской области получили награды за мужество и самоотверженность в ходе спецоперации.
Шестеро участников специальной военной операции из Новосибирской области получили медали за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе сражений на полях. Об этом сообщил портал «Аэро-Сити».
Военнослужащих наградили прямо на передовой. Ордена мужества и медали за воинскую доблесть был удостоен боец из города Обь Алексей Крохта. Медали получили ещё двое его земляков: Анатолий Архипов — «За отвагу», а Ержан Карамасаков — «За храбрость».
Кроме того, медаль «За отвагу» вручили жителю посёлка Мичуринский Новосибирского района Александру Акулову.
Николай Настасюк и Александр Ткаченко, жители Толмачёвского сельсовета, получили медали «Участнику специальной военной операции».
Ранее рядовой Максим Петлеван из села Верх-Тула Новосибирской области награжден медалью «За отвагу» по Указу президента России Владимира Путина.
Напомним, что боец из Новосибирска исполнил в зоне СВО песню «Расплескалась синева», которая считается неофициальным гимном ВДВ. Военный с позывным «Арчи» спел её под гитару.