Шесть жителей Новосибирской области наградили медалями в зоне СВО

Жители Новосибирской области получили награды за мужество и самоотверженность в ходе спецоперации.

Шестеро участников специальной военной операции из Новосибирской области получили медали за мужество и самоотверженность, проявленные в ходе сражений на полях. Об этом сообщил портал «Аэро-Сити».

Военнослужащих наградили прямо на передовой. Ордена мужества и медали за воинскую доблесть был удостоен боец из города Обь Алексей Крохта. Медали получили ещё двое его земляков: Анатолий Архипов — «За отвагу», а Ержан Карамасаков — «За храбрость».

Кроме того, медаль «За отвагу» вручили жителю посёлка Мичуринский Новосибирского района Александру Акулову.

Николай Настасюк и Александр Ткаченко, жители Толмачёвского сельсовета, получили медали «Участнику специальной военной операции».