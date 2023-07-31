В Новосибирске директору частного детского сада предъявлено обвинение после избиения детей

В Новосибирске воспитатели частного детского сада избивали детей.

В Новосибирске директору частного детского сада предъявлено обвинение по уголовному делу о ненадлежащем оказании услуг. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По данным следствия, 29 июля 2023 года появилось видео, на котором сотрудники детского сада толкают и бьют детей. На опубликованный записи в соцсетях видно, что одна воспитательница толкнула со стульчика ребенка, а других хватала за голову и трясла. После инцидента следователи возбудили уголовное дело.

Директор садика обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Дело под личный контроль взял Председатель СК России Александр Бастрыкин.

"В ходе предварительного следствия планируется изучить все обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям всех лиц на предмет надлежащего оказания услуг. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается", — отметили в ведомстве.

Напомним, в Новосибирске опубликовали видео избиения детей в детском саду.