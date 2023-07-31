В Новосибирске губернатор Травников высказался о гибели 53 человек на водоемах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал усилить роботу с отдыхающими на водоемах.

В Новосибирской области 53 человека погибли на водоемах в 2023 году. При этом десятки отдыхающих получили травм во время ныряния. Такие данные были озвучены в ходе оперативного совещания в правительстве региона 31 июля.

Губернатор Андрей Травников призвал усилить профилактическую работу с отдыхающими. Задача властей и спасательных служб — сохранить как можно больше человеческих жизней.

Отдельно глава региона остановился на высоких показателях травмирования на воде.

«На прошлой неделе был в НИИТО. Почти каждую неделю поступают по несколько травмированных с перспективой инвалидности», – прокомментировал губернатор.

Ранее начальник ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что треть всех утонувших в регионе находились в состоянии опьянения. Он отметил, что все трагические случаи происходили вне зоны официальных пляжей.

Также главный спасатель региона высказался о гибели катавшегося на гидроцикле мужчины.