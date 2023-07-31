В зоне СВО погиб комвзвода Константин Фиголь из Бердска

С погибшим на СВО командиром зенитно-ракетного взвода Константином Фиголем простятся в Бердске.

31 июля в Бердске пройдёт прощание 45-летним командиром зенитно-ракетного взвода Константином Фиголем, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в администрации города.

Константин окончил школу №4 в Бердске, а после — Новосибирский политехнический колледж.

В зону СВО сержант Фиголь отправился в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Церемония прощания с военнослужащим состоится 31 июля с 12:00 до 13:00 в Кафедральном соборе Преображения Господня (ул. М. Горького, 44).

Ранее «Сиб.фм» опубликовал фотографии участников СВО из Новосибирской области, которые погибли в июле 2023 года.

Напомним, что боец из Новосибирска исполнил в зоне СВО песню «Расплескалась синева», которая считается неофициальным гимном ВДВ. Военный с позывным «Арчи» спел ее под гитару.