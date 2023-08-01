Генпрокуратура объснила блокировку страницы депутата Картавина в Новосибирске

В Генеральной прокуратуре прокомментировали решение о блокировке страницы депутата горсовета Антона Картавина в соцсети.

В Новосибирске страница депутата горсовета Антона Картавина в соцсетях была заблокирована из-за распространения информации, связанной с деятельностью экстремистской организации. Об этом РБК Новосибирск сообщили в Генпрокуратуре РФ.

По требованию надзорного ведомства аккаунт народного избранника заблокирован с 23 июля. При этом, как сообщили изданию в ответ на запрос, действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора могут быть обжалованы.

Картавин уже обратился с запросом в Роскомнадзор, однако по закону ответ будет предоставлен до конца августа. После получения ответа депутат намерен обжаловать блокировку.

Как ранее писал Сибфм, по мнению депутата Картавина причиной блокировки могла послужить организация им митингов против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске.