Неочевидный Новосибирск: пятый выпуск «Пульса города N» посвящен скульптурам

Сколько памятников и скульптур в Новосибирске вы знаете? Большинство новосибирцев назовут ключевые – памятник Ленину, Высоцкому, лабораторную мышь, вяжущую нить ДНК, кто-то вспомнит памятник торговле у Центрального рынка. А ведь в городе десятки скульптур, которые отражают развитие города и его особый дух.

Знаете ли вы, где находится памятник первому светофору или первому синематографу в городе? А ведь эти скульптуры стоят вовсе не на своих местах. Их реальную историю расскажет творческая группа в новом выпуске.

Мастерская «Красная горка» изготовила десятки работ уличных скульптур, которые расположились на одной из улиц города. Вы знаете, на какой? Где расположен в нашем городе трехметровый гвоздь? Может знаете, где танцуют свой «Вальс Победы» Алеша и Катюша? Или где расположена Аллея памяти призыва?

На эти и многие другие вопросы можно найти ответы в пятом сюжете «Пульса города N», который подготовила творческая команда Сиб.фм GROUP. Следите за анонсами и не упустите возможность узнать много нового о Новосибирске.

Генеральный партнёр проекта:

Торговый дом «БЭСТ»

Стратегический партнёр проекта:

Международный оператор экспресс-доставки СДЭК

Официальные партнёры:

• ПАО «Ростелеком»

• АО «Искитимцемент»

Партнеры проекта:

• Строительная компания «Группа Мета»

• ПАО «РусГидро»

• АО «НЗПП Восток»

• Новосибирский Государственный архитектурно-строительный университет Сибстрин

• Банк Левобережный ПАО

• Музей города Новосибирска