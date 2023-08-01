Под Новосибирском жители микрорайона Светлый пожаловались на затопление дома после дождей

В доме новосибирцев начали появляться трещины из-за подтоплений после дождей.

Жители одного из домов в микрорайоне «Светлый» в Мошковском районе Новосибирской области пожаловались, что после дождя их дом затопило. Об этом сообщается в паблике “МИКРОРАЙОН "СВЕТЛЫЙ" г. НОВОСИБИРСК” во ВКонтакте.

По словам жильцов, вода в дом бежит “со всех щелей”. Затопило цокольные этажи, часть подъезда.

Авторы обращения указали, что УК делают гидроизоляцию цоколя некачественно, а застройщик не принимает участия в решении проблемы.

“Обещали отремонтировать цоколь 1 июня, потом перенесли на 1 июля, затем на 30 июля. В итоге 31 числа так никто и не вышел на наш дом”, — написано в сообщении в паблике.

Отмечается, что в квартирах с цокольными этажами начали появляться трещины. Владельцы помещений получают, по их словам, только отписки.

Напомним, в Новосибирске планируют снести дом на территории аэропорта.