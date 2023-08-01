Правый берег Новосибирска затопило после сильного дождя 31 июля

В Новосибирске правый берег затопило мощными ливнями.

В понедельник, 31 июля, в Новосибирске прошли сильные дожди. Подтопленными оказались улицы нескольких районов на правом берегу города. Жители опубликовали фото последствий дождя в соцсетях и поделились с редакцией Сиб.фм.

Интенсивные дожди шли в Октябрьском и Дзержинском районах Новосибирска с 20:00 до 21:00. С потоками воды не справились ливневые канализации: прошлые проверки прокуратуры показали, что часть из них засорена, а часть и вовсе не открыта после зимы.

О затоплениях сообщали на улицах Кирова и Кошурникова. По словам жителей, вода на дороге достигает уровня выхлопных труб легковых машин, и автомобили «захлёбываются».

Пострадали и пешеходы: дождь затопил также некоторые тротуары, а также пешеходные переходы. Проезжую часть зачастую приходилось по щиколотку в воде.

Как сообщают синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра, во вторник, 1 августа, дождей в Новосибирске не ожидается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на левом берегу Новосибирска остановки отремонтируют за полмиллиона рублей. Этого должно хватить, чтобы поставить 42 новых павильона, и еще на 35 установить новые урны.