Пятерых жителей Новосибирской области задержали за незаконную охоту на косуль

За незаконное убийство косуль задержали пятерых жителей Новосибирской области.

Под Новосибирском задержали пятерых охотников за незаконное убийство сибирских косуль. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

«В ходе совместного рейда с сотрудниками полиции были обнаружены следы снегоходов на территории заказника в Купинском районе. При отработке следов, которые вели на территорию Здвинского района, была обнаружена снегоходная и автомобильная техника», — отметили в ведомстве.

В январе 2023 года сотрудники пограничного управления ФСБ России по региону задержали пятерых человек, которые отстреливали диких животных. При осмотре автомобилей были обнаружены и изъяты охотничьи ружья, патроны к ним и три туши незаконно добытой сибирской косули.

По результатам проведённой экспертизы в июле 2023 года было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота» (часть 2 статьи 258 УК РФ). Причинённый государству ущерб составил более 120 тысяч рублей. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, что в 2022 году в Новосибирской области мужчина убил и разделал косулю. Он утверждал, что только добил смертельно раненое животное, но это не помогло ему уменьшить сумму штрафа. Приговор ему вынесли в Краснозёрском районном суде 25 июля 2023 года.