В Кировском районе Новосибирска зафиксировали превышение уровня фенола

Превышение уровня фенола в воздухе зафиксировали в Кировском районе Новосибирска.

Утром 31 июля в Кировском районе Новосибирска заметили увеличение концентрации фенола в воздухе. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

В понедельник концентрация фенола была в 1,1 раза выше предельно допустимых значений. Сейчас показатели в норме.

Фенол — это токсичное летучее вещество, проникающее в организм человека через кожу, лёгкие и желудочно-кишечный тракт. Он относится к высокоопасным веществам (класс опасности 2) по степени воздействия на людей. При вдыхании фенол нарушает функции нервной системы. Пыль, пары и раствор фенолараздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу, вызывая химические ожоги.

утром 31 июля сразу в нескольких районах Новосибирска жители заметили плотный туман, который ограничивает видимость до 200-300 метров.

Из-за этого на улице Большевитской в сторону Академгородка собралась пробка длиной в пять километров.