В метро Новосибирска открылась фотовыставка о наградах на СВО

В Новосибирском метрополитене открылась фотовыставка, посвященная наградам на СВО.

В Новосибирском метрополитене, в переходе между станциями метро «Красный проспект» и «Сибирская» установили постеры с наградами, которые можно получить в ходе специальной военной операции.

Полный список наград, представленных на выставке: «Участнику СВО», «За воинскую доблесть» 2 степени, «За боевые отличия», «За спасение погибавших», Жукова, Суворова, «За отвагу», ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени, знак отличия — орден святого Георгия 4 степени, орден Мужества и медаль «Золотая звезда», которая вручается Герою Российской Федерации.

Около каждой из медалей можно увидеть, как она выглядит, и за какие заслуги вручается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что шестерых жителей Новосибирской области наградили медалями в зоне СВО. Награды они получили прямо в зоне конфронтации.

Также рядовой Максим Петлеван из села Верх-Тула Новосибирской области награжден медалью «За отвагу» по Указу президента России Владимира Путина.