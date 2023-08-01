В Новосибирске глава Совета отцов Майоров прокомментировал штраф 30 тысяч рублей для уклонистов

В Новосибирске глава Совета отцов Сергей Майоров высказал своё мнение по поводу увеличения штрафов для призывников до 30 тысяч рублей.

В Новосибирске глава Совета отцов Сергей Майоров считает, что штрафы призывникам не имеют смысла, так как люди, которые не хотят служить, будут проще заплатить деньги, чем прийти в военкомат. Об этом он сообщил изданию МК-Новосибирск.

Он также утверждает, что даже если штрафы увеличат до 500 тысяч рублей, это не изменит ситуацию. Вместо этого, порядочных граждан это только нервирует, раздражает и пугает, что может привести к ещё меньшей мотивации служить.

Майоров подчеркивает, что людей нужно вдохновлять на службу и прививать им желание защищать Родину, а не пугать и вводить новые санкции. Он считает, что увеличение штрафов не будет способствовать готовности России к обороне в случае угрозы.

Напомним, авторы законодательной инициативы предлагают увеличить размер штрафа за неявку в военкомат с 3 до 30 тысяч рублей. По их мнению, это гарантирует своевременную мобилизацию и обеспечит готовность России к обороне в случае угрозы, однако многие россияне стали переживать, что получат штраф, если по каким-либо причинам не увидели электронную повестку и ничего о ней не знали.

Как ранее писал Сиб.фм, правозащитник Годов прокомментировал штраф 30 тысяч для уклонистов.