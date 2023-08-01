В Новосибирске индексация пенсий с 1 августа затронет 167 тысяч жителей города

В Новосибирске региональный ПФР направит 216 млн рублей на перерасчет выплат.

В Новосибирске более 167 тысяч работающих пенсионеров получат проиндексированные пенсии с 1 августа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделеления Пенсионного фонда России.

В ведомстве заявили, что на перерасчет выплат будет направлено более 216 млн рублей. Беззаявительный перерасчет страховых пенсий проведен Социальным фондом России для всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2022 году.

При этом, также будут увеличены выплаты получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении пенсии.

Отделение ПФР уточнило, что размер перерасчета зависит от зарплаты пенсионера: чем выше зарплата, тем больше будет увеличена пенсия, но максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Максимальная прибавка к пенсии не превысит 371 рубля и 31 копейки. Перерасчет будет произведен автоматически с 1 августа.



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