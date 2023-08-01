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экономика общество

В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 21%

Фото BFM-Новосибирск

Арбитражный суд Новосибирской области в 2023 году принял на рассмотрение более 4,5 тысяч заявлений о банкротстве.

В Новосибирской области в 2023 году количество дел о банкротстве выросло на 21%. В Арбитражный суд региона поступило 4,5 тысячи таких заявлений. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на председателя суда Елену Козлову.

По словам Козловой, абсолютное большинство заявлений — 4 171 — связано с банкротством физических лиц. Юридические лица подали 496 заявлений.

Председатель суда подчеркнула, что чаще всего граждане подают заявления в отношении самих себя.

Как ранее писал Сиб.фм, россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье, если их признают банкротами. Сохранить недвижимость должник сможет, если заключит с банком мировое соглашение или составит план реструктуризации кредита.

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Маргарита Мастеркова

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