В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 21%

Арбитражный суд Новосибирской области в 2023 году принял на рассмотрение более 4,5 тысяч заявлений о банкротстве.

В Новосибирской области в 2023 году количество дел о банкротстве выросло на 21%. В Арбитражный суд региона поступило 4,5 тысячи таких заявлений. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на председателя суда Елену Козлову.

По словам Козловой, абсолютное большинство заявлений — 4 171 — связано с банкротством физических лиц. Юридические лица подали 496 заявлений.

Председатель суда подчеркнула, что чаще всего граждане подают заявления в отношении самих себя.

Как ранее писал Сиб.фм, россияне смогут сохранить единственное ипотечное жилье, если их признают банкротами. Сохранить недвижимость должник сможет, если заключит с банком мировое соглашение или составит план реструктуризации кредита.