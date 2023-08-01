В Новосибирске начали искать подрядчика для ремонта 42 остановок в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска отремонтируют 42 остановки.

31 июля на сайте госзакупок разместили контракт на 499 тысяч рублей по ремонту 42 остановок в Ленинском районе Новосибирска. Исполнитель должен будет завершить работы до 15 октября.

Работы заказало МКУ Новосибирска «Ленинское».

В ходе ремонта на 22 остановки заказчику необходимо будет установить новые урны, а некоторые нужно будет отремонтировать. Так, на остановке «Горская» исполнитель работ должен будет установить заднюю стеклянную стенку остановки и восстановит сиденье, а на площади Станиславского установят боковые и задние стенки павильона.

Желающие исполнить заказ от муниципалитета смогут подать заявки до 8 августа. Победителя выберут и объявят 9 августа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 11 человек полгода терроризировали букмекерские конторы. Они нанесли ущерб на сумму 1,8 млн рублей. Также 10 августа 2022 года их главарь под угрозой уничтожения и повреждения имущества незаконно требовал от сотрудника АО «СпортБет» передать ему 3 миллиона рублей. Он полагал, что перед ним руководитель всей организации, а не рядовой сотрудник. Спустя месяц он приобрёл себе обрез ружья.