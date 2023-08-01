В Новосибирске начали судить нападавших на пункты приёма ставок

В Новосибирске 11 человек полгода терроризировали букмекерские конторы.

В Новосибирске началось судебное слушание по делу о вооруженных нападениях на пункты приёма ставок «СпортБет». На скамье подсудимых оказались трое, но всего в нападениях участвовали 14 человек. Информацию об этом опубликовал Калининский районный суд.

Житель Новосибирска Никулин К. предложил двум своим знакомым Кролевцу Е. и Даринскому Д. уничтожать и повреждать имущество букмекерской конторы. Вместе с ними на пункты приёма ставок нападали еще 11 человек, личность которых пока не установили. Никулин взял на себя роль организатора: он указывал остальным, на какие пункты нападать, организовывал и контролировал составы групп, давал поручения разным участникам, в том числе поручения найти орудия для совершения преступления.

С марта по сентябрь 2022 года Кролевец, Даринский и еще 11 человек приезжали к разным пунктам приема ставок «СпортБет», уничтожали и повреждали имущество конторы. Они нанесли ущерб на сумму 1,8 млн рублей. Также 10 августа 2022 года Никули под угрозой уничтожения и повреждения имущества незаконно требовал от сотрудника АО «СпортБет» передать ему 3 миллиона рублей. Он полагал, что перед ним руководитель всей организации, а не рядовой сотрудник. Спустя месяц он приобрёл себе обрез ружья.

«31.07.2023 прошло первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Никулина Константина Юрьевича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 33, ч.2 ст. 167 УК РФ (действия лица, направленные на организацию совершения преступления и руководившее его исполнением – умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба), п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия), Кролевец Евгения Сергеевича, Даринского Данила Николаевича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба)», — сообщили в пресс-службе суда.

Никулину продлили содержание под стражей до 1 января 2024 года. Следующее судебное заседание пройдет 21 августа 2023 года в 13:00.