В Новосибирске названы самые опасные места для купания

Жители Новосибирска чаще всего тонут на Юго-Запдном котловане и в реке Иня.

В Новосибирске начальник департамента по ЧС Сергей Куценко назвал самые опасные места для купания. Чаще всего трагические случаи происходят на реке Иня и на Юго-Западном котловане. Об этом Куценко сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии 1 августа.

"Каждый год одни и те же причины гибели на воде. Купание вне официальных пляжей и бесконтрольность детей", — уточнил глава департамента по ЧС.

Он подчеркнул, что в зоне официальных пляжей, где оборудованы спасательные посты, случаев гибели людей в 2023 году не допущено.

Ранее руководитель ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов также назвал самые опасные пляжи.

По его словам, чаще всего люди тонут в Котловане на Юго-Западном жилмассиве, на реке Иня в Первомайском районе, Новосибирском водохранилище, в Бердском заливе и в реке Бердь.

С начала сезона купльного утонули уже 34 человека. Из общего числа утонувших 18 человек погибли во время одиночного купания, а еще 16 человек находились в местах, не предназначенных для купания. 12 человек утонули в состоянии алкогольного опьянения, что составляет почти треть всех случаев гибели на воде.

Напомним, в ходе аппаратного совещания 1 августа мэр Анатолий Локоть поручил усилить работу по откачке воды с улиц после дождей.