В Новосибирске начали подготовку к аномальным ливням в августе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил не допустить подтопления улиц из-за ливней в августе.

Власти Новосибирска готовятся к возможному подтоплению городских улиц из-за ливней в августе. По данным синоптиков, в последний месяц лета столицу Сибири ожидают обильные осадки.

"Судя по прогнозам, обстановка будет непростая. Но у нас есть все необходимое вооружение для быстрого откачивания воды", — сказал на аппаратном совещании 1 августа мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он поручил профильным департаментам контролировать участки улиц, где ливневая канализация не справляется с потоками воды или там, где ливневок нет в принципе.

"Оставляю за вашим департаментом координацию действий по лужам. Работайте вместе с департаментом транспорта, чтобы лужи у нас не задерживались", — сказал градоначальник руководителю департамента по чрезвычайным ситуациям Сергею Куценко.

Как ранее писал Сиб.фм, синоптики дали прогноз погоды на первую декаду августа. Месяц обещает быть теплым, с большим количеством осадков.

Напомним, в понедельник, 31 июля, в Новосибирске прошли сильные дожди. Подтопленными оказались улицы нескольких районов на правом берегу города. Жители опубликовали фото последствий дождя в соцсетях и поделились с редакцией Сиб.фм.

О затоплениях сообщали на улицах Кирова и Кошурникова. По словам жителей, вода на дороге достигает уровня выхлопных труб легковых машин, и автомобили «захлёбываются».