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общество

В Новосибирске выставили на продажу куклу Вуду за 25 тысяч

Фото: Авито

В Новосибирске продают куклу Вуду с гробом за 25 тысяч рублей.

В Новосибирске на площадке объявлений "Авито" выставили на продажу куклу Вуду с гробом за 25 тыс. рублей, однако продавец предупреждает потенциальных покупателей о "сильном духе" игрушки.

"Кукла имеет сильный обрядческий дух. Использовать на свой страх и риск", — сообщил в описании продавец.

Владелец магической Вуду подчеркнул, что кукла не предназначена для детей и предложил не использовать её по негативным причинам.

"Кукла сама по себе или в сочетании с травяными благовониями может быть использована во многих отношениях, таких как инструмент фокусировки или для выполнения магии", — подытожил продавец.

Напомним, нумеролог из Новосибирска объяснила исчезновение генерала Суровикина.

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Дамир Трубников

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